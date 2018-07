Francia-Belgio, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Torna Matuidi dal 1′, Dembélé al posto dello squalificato Meunier tra i Diavoli Rossi

Martedì 10 luglio alle ore 20.00 Francia e Belgio scenderanno sul rettangolo di gioco del Saint Petersburg Stadium per la prima delle due semifinali dei Mondiali 2018 di calcio in Russia.

I transalpini sono reduci dal convincente successo (2-0) contro l’Uruguay e sono, nel roster delle qualificate a questo turno, la principale candidata alla vittoria finale. Da par loro i Diavoli Rossi, reduci dal sorprendente successo (2-1) contro il Brasile, non vogliono arrestare la loro corsa verso l’atto conclusivo e puntano a stupire. Una partita che metterà a confronto tanti giocatori di qualità: da una parte Pogba, Griezmann e Mbappé e dall’altra Hazard, Lukaku e De Bruyne. Ne vedremo delle belle.

La Francia dovrebbe riconfermare lo stesso modulo tattico che ha sconfitto l’Uruguay ai quarti di finale: l’unica novità dovrebbe essere a centrocampo, con il rientro in campo di Matuidi dopo la squalifica ricevuta. Torna in panchina Tolisso. La retroguardia dovrebbe essere la stessa vista nei quarti. In avanti si dà continuità a Griezmann e Mbappé, con Giroud unica punta.

Lo stesso discorso vale per il Belgio. Il ct Martinez dovrebbe schierare la stessa formazione (3-4-3) che ha battuto i brasiliani. A protezione della porta di Courtois ci saranno Alderweireld, Verthongen e Kompany, con quest’ultimo favorito per una maglia da titolare su Boyata. Centrocampo di grande fisicità con Fellaini e Chadli, supportati da Dembélé (in campo al posto dello squalificato Meunier) e dalle geometrie di Witsel. Tridente offensivo composot da De Bruyne, Hazard e Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Lloris, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Pogba, Kantè, Matuidi, Mbappé, Giroud, Griezmann.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen;Dembélé, Witsel, Fellaini, Chadli; De Bruyne, R.Lukaku, E.Hazard.













