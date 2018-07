Francia-Belgio, Mondiali 2018: quando si gioca e su che canale vederla in tv? Orario e programma

Francia-Belgio sarà la prima semifinale dei Mondiali 2018 di calcio, in programma martedì 10 luglio (ore 20.00). Le due squadre si affronteranno per un posto nell’atto conclusivo di Mosca che assegnerà il titolo iridato: si preannuncia una partita particolarmente accesa e vibrante, aperta davvero a ogni risultato e che sicuramente regalerà grandi emozioni vista la tipologia di gioco che le due squadre sono solite esibire in campo. Tra l’altro le due formazioni sono reduci da due autentiche prove nei quarti di finale: i transalpini hanno surclassato l’Uruguay, i Red Devils hanno invece compiuto un’impresa fenomenale eliminando il Brasile.

Sarà dunque un testa a testa intenso tra due formazioni di spessore a decidere chi volerà nella capitale a sfidare la vincente dell’altra semifinale tra Croazia e Inghilterra. Da una parte gli uomini di Dechamps che punteranno sui gol di Mbappé, sull’estro di Pogba, sulla grinta di Griezmann. Dall’altra i ragazzi di Martinez che cercheranno la gloria facendosi trascinare da Lukaku e Hazard. La Francia è alla sesta semifinale della sua storia, ha vinto il Mondiale in casa nel 1998. Il Belgio invece non si è mai spinto oltre le semifinale.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Belgio

FRANCIA-BELGIO: DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

L’incontro sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com