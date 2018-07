Pallanuoto, Europei 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di pallanuoto: dal 14 al 27 andrà in scena il torneo femminile, dal 16 al 28 la rassegna maschile. L’Italia naturalmente è presente in entrambi i tornei con il Settebello ed il Setterosa. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Semifinali e finali di entrambi i tabelloni saranno trasmesse in diretta su Rai2.

Torneo femminile

1a giornata (14 luglio)

Gruppo A

OLANDA-CROAZIA (ore 14)

ISRAELE-ITALIA (ore 15:30) Diretta tv Rai Sport HD

FRANCIA-GRECIA (ore 20:30)

Gruppo B

RUSSIA-TURCHIA (ore 17)

SERBIA-GERMANIA (ore 18:30)

UNGHERIA-SPAGNA (ore 22:15) Diretta tv Rai Sport HD

2a giornata (15 luglio)

Gruppo A

ISRAELE-OLANDA (ore 17)

CROAZIA-FRANCIA (ore 18:30) Diretta tv Rai Sport HD

ITALIA-GRECIA (ore 20:30) Diretta tv Rai Sport HD

Gruppo B

TURCHIA-UNGHERIA (ore 14)

SERBIA-RUSSIA (ore 15:30)

GERMANIA-SPAGNA (ore 22)

3a giornata (17 luglio)

Gruppo A

GRECIA-CROAZIA (ore 17) Diretta tv Rai Sport HD

FRANCIA-ISRAELE (ore 18:30)

OLANDA-ITALIA (ore 20:30) Diretta tv Rai Sport HD

Gruppo B

RUSSIA-GERMANIA (ore 14)

UNGHERIA-SERBIA (ore 15:30)

SPAGNA-TURCHIA (ore 22)

4a giornata (19 luglio)

Gruppo A

ISRAELE-GRECIA (ore 14)

ITALIA-CROAZIA (ore 17) Diretta tv Rai Sport HD

OLANDA-FRANCIA (ore 18:30)

Gruppo B

GERMANIA-TURCHIA (ore 15:30)

RUSSIA-UNGHERIA (ore 20:30) Diretta tv Rai Sport HD

SERBIA-SPAGNA (ore 22)

5a giornata (21 luglio)

Gruppo A

ISRAELE-CROAZIA (ore 17)

FRANCIA-ITALIA (ore 18:30) Diretta tv Rai Sport HD

GRECIA-OLANDA (ore 20:30)

Gruppo B

UNGHERIA-GERMANIA (ore 15:30)

SERBIA-TURCHIA (ore 14)

SPAGNA-RUSSIA (ore 22) Diretta tv Rai Sport HD

Quarti di finale il 23 luglio (dalle 17 alle 22)

Semifinali il 25 luglio (dalle 17 alle 18.30)

Finalissima il 27 luglio (ore 22.15)

Torneo maschile

1a giornata (16 luglio)

Gruppo A

GEORGIA-UNGHERIA (ore 15:30)

GERMANIA-ITALIA (ore 18:30) Diretta tv Rai Sport HD

Gruppo B

MONTENEGRO-FRANCIA (ore 11)

MALTA-SPAGNA (ore 22:15)

Gruppo C

TURCHIA-GRECIA (ore 14)

CROAZIA-OLANDA (ore 17) Diretta tv Rai Sport HD

Gruppo D

RUSSIA-SLOVACCHIA (ore 12:30)

SERBIA-ROMANIA (ore 20:30)

2a giornata (18 luglio)

Gruppo A

GERMANIA-GEORGIA (ore 12:30)

UNGHERIA-ITALIA (ore 20:30) Diretta tv Rai Sport HD

Gruppo B

MONTENEGRO-MALTA (ore 17)

SPAGNA-FRANCIA (ore 22)

Gruppo C

CROAZIA-TURCHIA (ore 11)

GRECIA-OLANDA (ore 15:30)

Gruppo D

ROMANIA-SLOVACCHIA (ore 14)

RUSSIA-SERBIA (ore 18:30) Diretta tv Rai Sport HD

3a giornata (20 luglio)

Gruppo A

GERMANIA-UNGHERIA (ore 12:30)

GEORGIA-ITALIA (ore 15:30) Diretta tv Rai Sport HD

Gruppo B

MALTA-FRANCIA (ore 18:30)

MONTENEGRO-SPAGNA (ore 22) Diretta tv Rai Sport HD

Gruppo C

TURCHIA-OLANDA (ore 14)

CROAZIA-GRECIA (ore 20:30) Diretta tv Rai Sport HD

Gruppo D

SERBIA-SLOVACCHIA (ore 11)

RUSSIA-ROMANIA (ore 17)

Ottavi di finale il 22 luglio (dalle 17 alle 22)

Quarti di finale il 24 luglio (dalle 17 alle 22)

Semifinali il 26 luglio (dalle 20.30 alle 22)

Finalissima il 28 luglio (alle 22.15)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it