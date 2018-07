Football americano, Italian Bowl 2018: sarà grande spettacolo a Parma. Giants per la sorpresa contro gli imbattuti Seamen

Domani sera alle 21.00 sarà tempo del kick-off dell’Italian Bowl 2018, la finale del campionato di Prima Divisione di football americano. A sfidarsi nella cornice dello Stadio Lanfranchi di Parma saranno Seamen Milano e Giants Bolzano. L’evento va, come sempre, al di là della “semplice” partita: sarà un weekend all’insegna del divertimento, della festa, della musica e, ovviamente, del football. Si comincia già stasera con la finale della Terza Divisione, poi domani sarà la volta della Seconda. Il gran finale sarà l’Italian Bowl.

C’è una chiara favorita e si chiama Seamen Milano. È la squadra campione in carica ed arriva a Parma praticamente imbattuta. In campionato, infatti, i marinai non hanno perso alcun match, chiudendo di conseguenza la regular season in testa e sbarazzandosi, non senza difficoltà, dei Ducks in semifinale. L’unica macchia nella stagione della squadra meneghina è la finale dell’EFL, la European Football League, persa proprio all’ultimo secondo contro i tedeschi dei Postdam Royals, che avrebbe reso, ancor più in caso di vittoria domani, praticamente perfetta la stagione di Milano. Attenzione a un precedente interessante: lo scorso anno furono i Rhinos a presentarsi in finale imbattuti, sconfitti proprio dai Seamen (tifosi autorizzati agli scongiuri del caso).

Hanno l’obiettivo di provarci i Giants Bolzano. Non partono affatto battuti, ma si presentano a Parma un po’ a sorpresa. La stagione non era stata esaltante, specie in avvio, poi è stata chiusa con otto vittorie e due sconfitte. Ai playoff, però, la squadra bolzanina è salita di livello, mettendo in fila i Guelfi ma soprattutto i Panthers, privati del sogno di giocarsi il Bowl in casa. Saranno invece i Giants a contendere ai Seamen il titolo italiano, per riportarlo a Bolzano dopo la vittoria del 2009.

Saranno due giorni attesi e tutti da vivere, con musica e spettacolo a far da contorno, proprio come tradizione del football americano vuole. La partita sarà preceduta dai due inni nazionali, italiano e americano, cantati rispettivamente da Lorenzo Campani e Manuela Fiorita; poi, Campani sarà il protagonista anche dell’Half Time Show.













Foto: Pier Colombo