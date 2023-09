Football americano, ELF 2023: i Seamen Milano chiudono la stagione con una sconfitta

Si chiude con un’altra sconfitta, la decima in 12 uscite, la stagione d’esordio dei Seamen Milano nella ELF – European League Football 2023. Gli italiani, infatti, finiscono ko contro i Raiders Tirol e salutano la competizione continentale che ora si concentra sulla fase play-off.

SEAMEN MILANO-RAIDERS TIROL 27-42

La prima metà di gara si chiude sul 18-15 per i Raiders dopo un primo quarto da 7-6 con la meta di Dolincheck che lancia per 14 yds per Haun, quindi Milano risponde con Zahradka che lancia in meta per Calderon per 46 yds. Il secondo quarto vede ancora Dolincheck spedire in end-zone Schneider per 27 yds, quindi i Seamen accorciano con un td e un field goal nei minuti conclusivi. La ripresa prende il via con Milano che va al sorpasso. Kick-off dei Raiders e Burrell lo riporta in meta per 94 yds. A questo punto gli ospiti cambiano marcia, prima con Dolincheck che corre in meta per il 24-21, quindi dopo il 27-24 dei Seamen con Zahradka che trova Khalife per 10 yds, Bonatti con una meta su corsa da 2 yds, riporta avanti i Raiders per il 34-27. Nel quarto periodo di nuovo Dolincheck per Haun per 30 yds e il 42-27 finale.

CLASSIFICA CENTRAL CONFERENCE

1 Struttgart Surge 9-2

2 Raiders Tirol 8-4

3 Munich Ravens 6-5

4 Helvetic Guards 3-8

5 Barcellona Dragons 2-9

6 Milano Seamen 2-10

Foto: Carola Semino