Football americano, ELF 2023: i Seamen Milano cadono nettamente in casa dei Frankfurt Galaxy

Arriva ancora una sconfitta per i Seamen Milano nella dodicesima settimana della ELF – European League Football 2023. I milanesi, infatti, cadono in casa dei Frankfurt Galaxy con il punteggio di 53-14. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio com’è andato il match odierno.

FRANKFURT GALAXY-SEAMEN MILANO 53-14

Dopo un primo drive dei Seamen, sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio con un field goal di Rimmler per il 3-0 dalle 49 yds. Il primo quarto si chiude sul 9-0 grazie alla meta su corsa di Sullivan che corre per 7 yds fino alla end-zone. Nel secondo quarto i tedeschi vanno di nuovo a segno con il td del solito Sullivan, che corre per 27 yds, quindi arriva anche la meta su lancio per Sullivan che trova Regler per 33 yds ed il 22-0.

Si va al riposo sul 25-0 dopo un calcio di Rimmler, quindi il terzo quarto si apre con il solito Sullivan che trova di nuovo Regler su lancio per 8 yds ed il 32-0. I Galaxy non si fermano e raggiungono il 39-0 con Sullivan che imperversa e lancia Schumm per 8 yds. Nel quarto periodo arrivano i primi punti per Milano con Zahradka che trova Fiammenghi su lancio per 32 yds ed il 7-39. Nelle battute conclusive arrivano altre segnature, con Heidrich che lancia per Regler per 11 yds e il 46-7, mentre i Seamen accorciano con la meta del 14-46. C’è tempo ancora per un altro td dei tedeschi con Heidrich che trova Schumm per 6 yds e il 53-14.

Foto: Carola Semino