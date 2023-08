Football americano, EFL 2023: i Seamen Milano sbagliano troppo ed i Munich Ravens ne approfittano

La tredicesima settimana della ELF – European Football League 2023 vede un altro ko per i Seamen Milano che vengono sconfitti in casa dai Munich Ravens con il punteggio di 50-29. Un match nel quale i meneghini hanno commesso troppi errori e, soprattutto, non hanno mai trovato l’antidoto per limitare le corse dei bavaresi.

SEAMEN MILANO-MUNICH RAVENS 29-50

Il primo quarto si chiude sul 7-0 con i bavaresi che vanno a segno con una corsa di Oyewo da 4 yards. Si arriva all’intervallo lungo con gli ospiti che hanno già scavato un solco di 17 lunghezze sul 23-6. I Ravens vanno prima sul 14-0 grazie alla corsa di Rodney da 9 yds, quindi sul 21-0 con Jeffries che lancia per Malki per 4 yds. Milano si sblocca con Zahradka che lancia per Bassi per 17 yds. Nella ripresa Tavecchio accorcia sul 23-9 dopo un field goal da 28 yds, quindi si passa al 23-15 con la corsa di Khalife a 3 yds.

Nel quarto periodo, infine, Monaco cambia marcia e va a dilagare. Prima, però, i Seamen si portano fino al 21-23 con il passaggio di Zahradka per Burrell per 5 yds. I Ravens prima vanno sul 29-21 con Jeffries che lancia per Castle per 72 yds, quindi 36-21 con una corsa da 64 yds in meta per Oyewo, quindi 43-21 con il solito Jeffries che trova Rodney per 69 yds, prima del 50-29 conclusivo con i giochi ormai conclusi con il solito Oyewo che va in meta e Zahradka che lancia per Mozzanica per 26 yds.

CLASSIFICA CENTRAL CONFERENCE

1 Stuttgart Surge 9-2

2 Raiders Tirol 7-4

3 Munich Ravens 6-5

4 Helvetic Guards 3-7

5 Barcellona Dragons 2-8

6 Seamen Milano 2-9

Foto: Carola Semino