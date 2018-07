Fioravante Valentino, inizia la nuova vita: debutto nel Karate Combat, esordio ad Atene

Nuova vita per Fioravante Valentino che, come aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a OA Sport, ha firmato un contratto con la Karate Combat abbandonando definitivamente il karate a causa di divergenze con alcuni tecnici federali e anche la MMA. Il ribattezzato The Wolf aveva ricevuto un’offerta economica irrinunciabile e ora è pronto per approcciare questo tipo di karate innovativo in cui gli incontri possono terminare anche per KO ma in cui non sono previste ginocchiate, gomitate e strangolamenti.

Il 30enne di Marcianise farà il proprio esordio nella nuova disciplina il prossimo 28 luglio ad Atene (Grecia) combattendo tra gli 84 kg contro lo spagnolo Igor De Castaneda. L’evento Olympus si preannuncia altamente spettacolare e si svolgerà sotto le stelle, nella storica piazza dello Zappeion, non lontano dal Partenone e da dove si disputarono gli incontri di lotta ai Giochi del 1896. Annunciati diversi big come il Campione d’Europa Davy Dona, il Campione Britannico Jeroem Brown, il vicecampione mondiale dei pesi massimi Achraf Ouchen e Franklin Mina. Da sottolineare anche la presenza di Bas Rutten (campione UFC) e il commentatore Sean Wheelock. Di seguito il programma dettagliato della serata:

Headliner: Davy Dona (FRA) vs Jerome Brown (ENG) 75 kilos

Co-Main Event: Achraf Ouchen (MAR) vs Franklin Mina (ECU) 93 kilos

Deives Ferreras (DOM) vs Myrza-Bek Tevuev (RUS) 67 kilos

Yaser Sahinteken (TUR) vs Wellington Barbosa (BRA) 102 kilos

Fioravante Valentino (ITA) vs Igor De Castaneda (SPA) 84 kilos

Sarah Ait Ibrahim (FRA) vs Fabiola Esquivel (MEX) 55 kilos

Reda Messaoudi (MAR) vs N. Kosmas (GRE) 75 kilos