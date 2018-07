Finale Mondiali Russia 2018, Francia-Croazia: quando si gioca e su che canale vederla in tv. Il programma completo

Domenica 15 luglio (ore 17.00) si giocherà la Finale dei Mondiali 2018. Allo Stadio Luzhniki di Mosca si fronteggeranno Francia e Croazia per un atto conclusivo inedito e che sicuramente regalerà grandissime emozioni a tutti gli appassionati del grande calcio internazionale oltre che ovviamente per i tifosi delle due Nazionali che scenderanno in campo nella capitale della Russia. L’evento sportivo più atteso e importante dell’anno richiamerà l’attenzione di milioni di spettatori che si godranno sicuramente un grande spettacolo: si preannuncia una partita molto intensa, appassionante e avvincente in cui può succedere davvero di tutto e in cui il risultato sarà aperto a ogni epilogo.

La Francia partirà con tutti i favori del pronostico ma la Croazia ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo e per cercare un’impresa che entrerebbe di diritto nella storia della Nazione. I Galletti, alla terza Finale della storia (l’ultima persa nel 2006 contro l’Italia), inseguono il secondo trionfo iridato dopo quello del 1998 quando Deschamps e compagni si imposero sul Brasile davanti al pubblico di Parigi per una serata che oltralpe si ricordano ancora a venti anni di distanza. I Vatreni sono invece al primo atto conclusivo e proveranno a sovvertire il pronostico sfruttando al meglio le loro caratteristiche tecniche.

I balcanici punteranno su Modric, Mandzukic e Perisic mentre i transalpini si affideranno ai vari Pogba, Griezmann, Mbappé trascinati da Deschamps in panchina, pronto a un bis leggendario dopo aver già trionfato da giocatore. Si giocherà nel tardo pomeriggio davanti a 80mila spettatori in uno scenario da favola dove verranno incoronati i nuovi Campioni del Mondo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Francia vs Croazia

FRANCIA-CROAZIA: COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci Shutterstock