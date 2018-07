Finale Mondiali 2018: quando si gioca? Data, programma, orario e tv. Lo stadio che assegnerà la Coppa del Mondo

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio si disputerà domenica 15 luglio (ore 20.00) allo Stadio Luzhniki di Mosca: sarà la capitale della Russia a ospitare uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, la partita che assegna il trofeo più ambito e prestigioso. A sfidarsi nell’atto conclusivo che inchioderà davanti al televisore mezzo Pianeta saranno le vincenti delle due semifinali Francia-Belgio e Inghilterra-Croazia: si preannuncia grande spettacolo in un match davvero rovente e avvincente in cui tutto può succedere e dove non mancheranno mai i colpi di scena.

Ci sarà davvero da divertirsi, due Nazioni si stringeranno attorno ai propri ragazzi sperando di vivere una giornata indimenticabile e trionfale: tutti vogliono vincere in ogni modo in un incontro che vale un’intera carriera e che può fare la storia. Di seguito il calendario completo, la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale dei Mondiali 2018 di calcio: la partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio

FINALE MONDIALI 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) col commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: fifg-Shutterstock.com