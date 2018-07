Basket, parla Gigi Datome: “Felicissimo di tornare in azzurro”

Gigi Datome torna a vestire la maglia della nazionale: al “Corriere dello Sport” il cestista italiano ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo futuro in azzurro e delle vicissitudini del passato, quando rifiutò di giocare in con l’Italia, spiegando i motivi della sua scelta.

Decisivi i contatti con il CT della nazionale italiana: “Ho parlato a lungo con Meo Sacchetti. Lo ringrazio perché ha capito che il mio recente rifiuto non era un capriccio ma la necessità di riposare dopo una stagione lunga dove sono sceso in campo in più di 100 partite. Ora sono riposato e felicissimo di tornare in azzurro“.

Intanto Datome è diventato presidente dell’associazione dei giocatori dell’Eurolega: “E’ un compito che mi gratifica e che voglio ricoprire con il massimo impegno. C’è stata una prima riunione in cui ogni club partecipante alla manifestazione ha portato due rappresentanti, quindi un’assemblea elettiva a Barcellona in cui mi hanno designato. Ci sono del nostri diritti che vogliamo veder rispettati, specie in materia di calendario. Tutti noi teniamo alle nostre nazionali ma allo stesso tempo giochiamo per I nostri club. Alla FIP sanno bene quale sia il mio pensiero e la posizione dell’associazione“.













Foto: Pagina Facebook Gigi Datome

robertosantangelo@oasport.it