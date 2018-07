Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia: si gioca al pomeriggio, non di sera! Orario d’inizio e come vederla in tv

Il grande giorno è ormai arrivato: domenica 15 luglio si disputerà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio, Francia e Croazia sono pronte a fronteggiarsi allo Stadio Luzhniki di Mosca dove verrà incoronata la squadra Campione del Mondo. Avremo un bis dopo il tripudio dei Galletti nel 1998 oppure assisteremo a una prima volta incredibile visto che i balcanici non si sono mai spinti così lontani in una rassegna iridata? Ci aspetta una partita avvincente, scoppiettante e appassionante con una posta in palio elevatissima: nessuno vuole sbagliare, ci si gioca il trofeo più ambito e importante, entrambe le formazioni proveranno a regalare una notte indimenticabile al proprio popolo.

Da una parte i transalpini guidati da Didier Deschamps che venti anni fa alzò al cielo la Coppa del Mondo da capitano: si affideranno ai gol di Mbappé, alla classe di Pogba, alla concretezza di Griezmann e alla solidità difensiva sperando che Giroud si sblocchi nel momento più importante. Dall’altra i ragazzi di Dalic, grande rivelazione del torneo che proverà a concretizzare un sogno: Perisic, Mandzukic e Modric cercano il colpaccio. La grande novità della Finale dei Mondiali 2018 è che non si giocherà di sera come eravamo stati abituati nelle ultime edizioni del torneo: l’appuntamento è infatti per le ore 17.00 italiane (le 18.00 locali).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Francia vs Croazia

FRANCIA-CROAZIA: COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Osipov / Shutterstock.com