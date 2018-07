LIVE Pallanuoto femminile, Italia-Israele Europei in DIRETTA: debutto agevole per il Setterosa, serve la goleada

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Israele-Italia. Tutto pronto a Barcellona per l’inizio degli Europei di pallanuoto: ad aprire le danze, oggi, sabato 14 luglio, sarà il torneo femminile. L’Italia farà il suo esordio alle ore 15.30 contro Israele, formazione alla prima partecipazione assoluta ad una fase finale della rassegna continentale.

Il precedente più recente tra le due selezioni è datato 2 febbraio, nelle qualificazioni dell’Europa Cup: le ragazze del CT Fabio Conti si imposero per 19-0. In rete andarono 10 delle 11 giocatrici di movimento e spiccarono i poker di Galardi e Bianconi, il tris di Emmolo, e la doppietta di Garibotti. In porta, prima metà di gara per Gorlero, restanti due quarti per Lavi.

La gara inizierà alle ore 15.30. Appuntamento con il nostro live qualche minuto prima dell'inizio della contesa. Buon divertimento con la nostra diretta live integrale in tempo reale! (Foto: Daniela Bolla)













