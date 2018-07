F1, tra poco il GP di Germania: appuntamento alle 15.10. Come vedere la gara in tv e streaming

L’attesa sta per finire, manca poco alla partenza del Gran Premio di Germania, undicesima tappa del Mondiale 2018 di Formula 1. Ieri abbiamo assistito ad una qualifica ricca di emozioni con la pole di Sebastian Vettel ed il problema tecnico accusato dalla Mercedes di Lewis Hamilton, il quale lo ha costretto a terminare anzitempo la sessione di qualifica e perciò dovrà scattare in gara dalla 14esima posizione in griglia. Si prospetta una rimonta furiosa del pilota britannico che proverà a riportarsi più avanti possibile, sperando magari nella pioggia, per non fare allungare nella classifica del Mondiale il rivale tedesco della Ferrari, il quale è in testa con 8 punti di vantaggio proprio su Hamilton.

La gara di Hockenheim (Germania) scatterà alle ore 15.10 e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 206 di Sky) e su Sky Sport 1 HD (canale 201), mentre TV8 (canale 21 del digitale terrestre) la proporrà in differita alle ore 20.00. La corsa sarà visibile anche in streaming su Sky Go.

OASport seguirà il GP di Germania con la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA

Domenica 22 luglio

Ore 15.10 F1 Gara del GP di Germania (diretta esclusiva su Sky Sport 1 e Sky Sport F1)

