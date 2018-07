F1, Test Budapest 2018: due giorni di prove prima delle vacanze. Raikkonen e Giovinazzi con la Ferrari

Finalmente il Circus della Formula Uno va in vacanza. Anzi no… Domani e mercoledì i team si esibiranno ancora all’Hungaroring (Ungheria) per una due giorni di test importante per provare degli aggiornamenti, in vista del ritorno in pista previsto a Spa (Belgio), dal 24 al 26 agosto.

La Ferrari punterà su Antonio Giovinazzi martedì e su Kimi Raikkonen mercoledì, per cui occasione per il pilota pugliese per girare con la SF71H e mettersi a disposizione della scuderia di Maranello. Giovinazzi che si sdoppierà nel lavoro, visto che nel day-2 sarà nell’abitacolo della Sauber-Alfa Romeo per provare anche la vettura svizzera. Si prospettano 48 ore molto intense per lui.

Cavallino Rampante che, come detto, potrà contare sull’apporto anche di Raikkonen. Il finlandese, sul podio per la quinta gara consecutiva, sarà fondamentale per la definizione del programma da seguire. L’obiettivo della Rossa nella seconda parte di stagione sarà quello di recuperare il disavanzo di punti nei confronti della Mercedes e di Lewis Hamilton e gli impegni in Belgio ed a Monza (Italia) non sono tra i più semplici sulla carta.

In Germania ed in Ungheria la Ferrari si aspettava di ottenere due successi, dopo il colpo gobbo di Silverstone (Gran Bretagna). E invece le due vittorie di Hamilton hanno cambiato le carte in tavola e dunque non resta che rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Si vedrà la power unit numero 3 all’opera ed i tecnici del Cavallino prenderanno nota dei dati anche se il circuito ungherese non è il più indicato per questa funzione viste le caratteristiche.

In casa Mercedes è da verificare ancora chi scenderà in pista mentre con la Red Bull vedremo Daniel Ricciardo e Jake Dennis. Una RB14 che nel weekend appena trascorso ha un po’ deluso. I problemi di affidabilità hanno impedito a Max Verstappen di concludere la corsa. L’australiano, in ritardo nel corso delle qualifiche sul bagnato, si è esibito invece in una grande rimonta ma comunque non nella top3.

In Williams, infine, degno di menzione l’impiego di Robert Kubica. Mercoledì il polacco girerà con la monoposto di Grove e sarà interessante verificare che riscontri otterrà nel confronto con i piloti ufficiali Lance Stroll e Sergej Sirotkin per un team in grande difficoltà economica e di risultati.













