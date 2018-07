F1 streaming, GP Gran Bretagna 2018: orario d’inizio e come seguirla in tempo reale. Il palinsesto completo

Domenica di fuoco a Silverstone. Dopo l’equilibrio delle qualifiche, si torna in pista per la gara del GP di Gran Bretagna. La Mercedes parte in pole position con Lewis Hamilton, ma la Ferrari è vicinissima: Sebastian Vettel è in prima fila e Kimi Raikkonen in terza posizione, per provare a dare scacco al campione del mondo in carica. Quarto partirà Valtteri Bottas, a completare un quartetto di piloti che si giocheranno la gara fino all’ultima curva.

La gara inizierà alle 15.10 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go, mentre in chiaro TV8 la trasmetterà in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP di Gran Bretagna.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Domenica 8 luglio

ore 15.10, F1, Gara, diretta

ore 18.00, 20.30 e 23.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD

Domenica 8 luglio

ore 21.30, Gara, differita













