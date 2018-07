F1, GP Gran Bretagna 2018: i dolori al collo condizioneranno la gara di Vettel? Il tedesco minimizza ma…

“Non sono preoccupato. Il collo oggi è diventato un po’ rigido ma penso che la notte aiuterà. Poi il ritmo più lento renderà meno intense le sollecitazioni, quindi credo che sarà tutto okay“. Con queste parole Sebastian Vettel ha chiarito la sua condizione dopo le qualifiche di ieri del GP di Gran Bretagna 2018, decimo round del Mondiale di Formula Uno, che lo hanno visto concludere in seconda posizione a 44 millesimi dal poleman Lewis Hamilton (Mercedes).

Una prestazione eccellente quella del ferrarista che, nel corso delle prove libere 3, aveva interrotto anzitempo il proprio darsi in pista per via di un problema al collo. Una criticità non da poco per un racing driver, soprattutto su un tracciato come quello di Silverstone dove le accelerazioni laterali sono molto forti e le sollecitazioni particolarmente intense. Per questo ci si chiede: il tedesco risentirà di questo problema nel corso della gara odierna che prenderà il via a partire dalle 15.10?

Stando alle parole del teutonico la preoccupazione non c’è ma è evidente che da parte sua ci sia la volontà nel minimizzare un fastidio che, però, piacere non fa. Dovendo attaccare fin da subito Hamilton, servirà essere al 100%. I 52 giri previsti e le alte temperature a far da contorno alla gara sono degli aspetti che il quattro volte campione del mondo non potrà sottovalutare. A detta sua, girare “con un passo meno rapido” potrebbe favorirlo piuttosto che sul giro secco. Vedremo se ciò si confermerà.

Quel che si augurano i tifosi della Ferrari che Seb possa davvero esprimere il suo potenziale. La SF71H ha messo in mostra un’ottima velocità in configurazione da qualifica, come dimostrato anche dal terzo posto di Kimi Raikkonen (a 98 millesimi dalla vetta, un nulla), e sul passo gara. Il gran caldo sarà il vero ago della bilancia nel solito confronto tra Frecce d’Argento e Cavallino Rampante. Non resta che attendere qualche ora e la pista ci darà le risposte che cerchiamo.













