F1, RIVOLUZIONE nel sistema di punteggio? Liberty Media vuole cambiare tutto! Meno importanza alla vittoria, tutti a punti…

Liberty Media ci sta pensando e starebbe valutando una rivoluzione nel sistema di punteggio per la stagione 2020 del Mondiale di Formula Uno. Questo è quanto emerge dalle ultime riunioni dello Strategy Group. La proposta sarebbe quella di premiare i primi quindici che avrebbero garantito almeno un punto iridato. La combinazione sarebbe questa: 25-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1.

Attualmente la distribuzione dello score è la seguente: 25-18-12-10-8-6-4-2-1, premiando soltanto i primi dieci e dando un chiaro vantaggio a chi vince. Appare chiaro che l’organizzazione statunitense venga incontro alle esigenze dei piccoli team proprio per animare un po’ le gare, anche tra vetture che lottano per le posizioni non di primissimo piano. E’ anche vero che il vincitore, da questo punto di vista, sarebbe meno tutelato ed i giochi strategici per arrivare secondo o terzo potrebbero aumentare.

Una scelta, dunque, per garantire lo show?













