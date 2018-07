F1: Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale 2019? Qualcosa di più di una suggestione

Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale di Formula Uno 2019? Qualcosa di più di una suggestione a quanto pare. Si fa un gran parlare già da qualche tempo di un possibile scambio tra la Ferrari ed il team svizzero che vedrebbe coinvolti i due piloti: il finlandese ed il talentuoso monegasco Charles Leclerc, cresciuto nell’Academy della Rossa e campione della F2 nel 2017.

Alla domanda di Autosport su un possibile arrivo di Kimi in Sauber, il Team Principal Frederic Vasseur non si è nascosto dietro a un dito: “Voglio avere i migliori piloti in macchina e nessun sacrificio in termini di prestazioni: questa è la cosa più importante per la squadra. È molto meglio avere un campione del mondo rispetto a qualcuno che non ha vinto nulla. Sono concentrato sulle prestazioni. La cosa fondamentale per me è avere la migliore line-up per il prossimo anno e per il futuro. Questa è la mia unica preoccupazione” (fonte f1grandprix.motorionline.com), le dichiarazioni di Vasseur.

Il finnico, che ha iniziato la sua carriera nel Circus proprio con la macchina elvetica nel 2001, potrebbe far ritorno lì dove tutto è iniziato ma alla base di questa scelta non ci sarebbe, di certo, un effetto “nostalgia”. Non resta che aspettare.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI