F1, GP Ungheria 2018: Sebastian Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen, Hamilton e Red Bull in difficoltà

Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in questa mattinata, facendo segnare il record nel secondo settore, mentre il leader della classifica ha stabilito quello del T1. Alle loro spalle Kimi Raikkonen (Ferrari) a due decimi dal compagno di scuderia, con Lewis Hamilton (Mercedes) in netta difficoltà con la sua W09, quarto e distante quasi 6 decimi dalla vetta. Deludono le due Red Bull, Daniel Ricciardo a 633 millesimi e Max Verstappen sesto a 776. La scuderia di Milton Keynes, a quanto pare, non sembra quello “spauracchio” che tutti temevano sulla pista di Budapest. Completano le prime dieci posizioni lo spagnolo Carlos Sainz (Renault) setimo a 1.584, davanti al francese Romain Grosjean (Haas) ottavo a 1.914, quindi il suo connazionale Pierre Gasly (Toro Rosso) a 1.969, mentre è decimo il danese Kevin Magnussen (Haas) a 2.060.

A questo punto tutto è rimandato alle qualifiche, che scatteranno con la Q1 alle ore 15.00. Il grande favorito per la pole position appare Sebastian Vettel che ha a disposizione una SF71H davvero eccellente e, nel suo caso, sembra avere approcciato questo fine settimana con grande determinazione e concentrazione. La Ferrari fa il vuoto soprattutto nel primo settore, dove la potenza del motore incide parecchio, ma ha dimostrato di essere performante anche nel tratto misto: il set-up della monoposto appare perfetto. La Red Bull, invece, dispone del migliore carico aerodinamico, ma nella prima parte del circuito non riesce a pareggiare la velocità di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen (con un gap di circa 6 decimi). Max Verstappen ha provato il giro veloce con gomma Soft, probabilmente per valutare se passare la Q2 con le gomme marchiate di giallo e puntare, dunque, ad una strategia differente dagli altri in gara. La Mercedes ha dimostrato ancora una volta di non essere completamente a proprio agio con le gomme UltraSoft, che degradano rapidamente e che non vanno alla giusta temperatura, surriscaldandosi troppo, tanto da non montare le consuete termocoperte al posteriore prima di scendere in pista. Lewis Hamilton ha faticato parecchio a gestire la sua W09, compiendo anche un paio di sbavature, tra i quali un incredibile testa-coda nella chicane 6-7 (imitato dopo poco proprio dal suo compagno di box).

RIEPILOGO TEMPI FP3 GP UNGHERIA 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 05 S. Vettel (U) Ferrari 1’16″170 12 2 77 V. Bottas (U) Mercedes +00″059 1’16″229 14 3 07 K. Raikkonen (U) Ferrari +00″203 1’16″373 12 4 44 L. Hamilton (U) Mercedes +00″579 1’16″749 15 5 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″776 1’16″946 11 6 03 D. Ricciardo (U) Red Bull +00″929 1’17″099 8 7 55 C. Sainz (U) Renault +01″584 1’17″754 16 8 08 R. Grosjean (B) Haas +01″914 1’18″084 13 9 10 P. Gasly (U) Toro Rosso +01″969 1’18″139 20 10 20 K. Magnussen (U) Haas +02″06 1’18″230 11 11 28 B. Hartley (U) Toro Rosso +02″082 1’18″252 16 12 27 N. Hulkenberg (U) Renault +02″11 1’18″280 13 13 16 C. Leclerc (U) Sauber +02″206 1’18″376 14 14 14 F. Alonso (U) McLaren +02″297 1’18″467 13 15 35 S. Sirotkin (U) Williams +02″46 1’18″630 11 16 2 S. Vandoorne (U) McLaren +02″619 1’18″789 13 17 9 M. Ericsson (U) Sauber +02″672 1’18″842 12 18 11 S. Perez (U) Force India +02″792 1’18″962 14 19 31 E. Ocon (U) Force India +02″898 1’19″068 16 20 18 L. Stroll (U) Williams +02″962 1’19″132 14

