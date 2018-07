F1, GP Ungheria 2018: prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel in scia, Mercedes più distante

È Daniel Ricciardo a chiudere le prove libere 1 del GP d’Ungheria con il miglior tempo. Il pilota australiano ha stampato un tempo di 1’17″617, aggiudicandosi il primo round sull’Hungaroring. Proprio come una settimana fa in Germania, quando poi il weekend si concluse con il ritiro. Stavolta potrebbe andare in maniera diversa perché Ricciardo ha confermato che la Red Bull si adatta particolarmente a questo circuito, in cui può sfruttare a pieno il suo carico aerodinamico.

L’ulteriore riprova la danno sia il terzo posto di Max Verstappen, a 88 millesimi dal compagno, sia le prove di passo gara condotte nel finale, in cui i due “torelli” hanno mostrato il ritmo migliore con la gomma Soft, la stessa usata per stabilire la miglior prestazione. Tra i due piloti Red Bull c’è la Ferrari di Sebastian Vettel, vicinissimo a 79 millesimi da Ricciardo. Il tedesco, però, è stato l’unico dei piloti top a girare sin dall’inizio con gomma Ultrasoft, altra conferma dell’ottima prova della RB14 (due mescole di differenza). Il primo assaggio, però, è stato positivo per Seb; oggi nelle prove libere 2 ci si aspetta la conferma.

Kimi Raikkonen ha il quarto tempo, a tre decimi dal leader della classifica, davanti alle due Mercedes. Lo aveva detto Valtteri Bottas che non si presentavano a Budapest da favoriti e le prime libere hanno confermato questa sensazione. Lewis Hamilton è quinto, a quattro decimi, mentre paga un ritardo maggiore il finlandese (otto decimi). Le Frecce d’Argento partono indietro, ma hanno le carte in regola per compensare il gap.

La lotta degli “altri” è stata tra Haas e Renault, come sempre. Ad aggiudicarsi il settimo posto è stato il francese Romain Grosjean, proprio nel finale, davanti al tedesco Nico Hulkenberg, allo spagnolo Carlos Sainz e al danese Kevin Magnussen. Come ad Hockenheim, anche a Budapest Antonio Giovinazzi ha avuto l’occasione di guidare la Sauber, terminando le libere 1 in 18esima posizione, con la piccola soddisfazione di stare davanti al compagno di squadra, lo svedese Marcus Ericsson, 20esimo e autore di un testacoda.

