F1, GP Ungheria 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 29 luglio si corre il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Spettacolo assicurato all’Hungaroring dove andrà in scena l’ultima gara prima della pausa estiva: appuntamento determinante per le sorti dell’intero campionato, siamo a un momento cruciale della stagione e l’esito della gara sul tracciato magiaro potrebbe davvero cambiare la fisionomia della corsa verso il titolo iridato.

La Ferrari sembrava la grande favorita della vigilia ma uno scroscio di pioggia ha rovinato le qualifiche e ha complicato la missione delle Rosse. Kimi Raikkonen scatterà dalla terza piazzola, Sebastian Vettel addirittura dalla quarta ed è chiamato a una vertiginosa rimonta: il tedesco, dopo l’errore commesso in Germania, non vuole più sbagliare se vuole rimanere attaccato in classifica a Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo ha sfruttato al meglio la pista bagnata e scatterà dalla pole position affiancato da Valtteri Bottas: le due Mercedes possono fare subito il ritmo su un circuito particolarmente angusto in cui è davvero difficile sorpassare. Vettel dovrà inventarsi una grande magia se vorrà uscire vittoriosa.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 29 LUGLIO:

15.10 GP Ungheria 2018 – Gara

GP UNGHERIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 21.15.

Previste le repliche su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00 e nel rullo notturno.













