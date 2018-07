F1, GP Ungheria 2018: come vederlo in tv e streaming. Orario e programma

Gara fondamentale a Budapest. Sul circuito dell’Hungaroring va in scena l’ultima gara prima della pausa estiva, dodicesimo appuntamento della stagione. La Ferrari deve reagire dopo il passo falso di Hockenheim. Sebastian Vettel aveva l’occasione di allungare e invece ha sbagliato sul bagnato, finendo contro le barriere e lasciando strada a Lewis Hamilton, che si è ripreso la vetta della classifica iridata. L’obiettivo è quindi quello del riscatto a Budapest. Ma tra Ferrari e Mercedes occhio alla Red Bull.

La gara del GP d’Ungheria è in programma domani alle ore 15.10 e sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà la gara in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP d’Ungheria.

La programmazione di Sky Sport F1 HD

Domenica 29 luglio

ore 15.10 Gara, diretta

ore 18.00 Gara, sintesi

La programmazione di TV8

Domenica 29 luglio

ore 21.15 Gara, differita













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI