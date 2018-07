F1, GP Olanda 2018: come vedere la gara in tv gratis su TV8. L’orario della differita

Vi siete persi il GP di Olanda 2018? Non siete riusciti a vedere la gara in diretta? Non avete potuto assistere allo spettacolo di Assen perché magari eravate a godervi la bella giornata di sole? Nessun problema, potrete vedere tranquillamente lo show in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8. La lotta tra Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso è stata più accesa che mai, da vedere e rivedere, con tante emozioni e un divertimento assicurato. Vi basterà sintonizzarvi su TV8 a partire dalle ore 19.00 per gustarvi la differita del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio della differita su TV8 del GP di Olanda 2018.

DOMENICA 1° LUGLIO:

19.00 GP Olanda 2018 (differita)













FOTOCATTAGNI