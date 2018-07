Wimbledon 2018, prima giornata: lunedì 2 luglio. Programma, orari e tv. L’ordine di gioco delle partite

Finalmente si inizia! Domani, lunedì 2 luglio, inizia l’edizione 2018 di Wimbledon: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la danese Caroline Wozniacki, numero due.

Saranno cinque gli azzurri in gara: giocherà l’unica italiana in tabellone tra le donne, Camila Giorgi, e quattro dei nove azzurri in gara tra gli uomini, ovvero Andreas Seppi, Stefano Travaglia, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi. Le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

Di seguito il programma completo della prima giornata del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

CAMPO CENTRALE – 14:00

1. Roger Federer v Dusan Lajovic

2. Varvara Lepchenko v Caroline Wozniacki

3. Stan Wawrinka v Grigor Dimitrov

CAMPO N.1 – 14:00

1. Donna Vekic v Sloane Stephens

2. Liam Broady v Milos Raonic

3. Arantxa Rus v Serena Williams

CAMPO N.2 – 12:30

1. Marin Cilic v Yoshihito Nishioka

2. Johanna Larsson v Venus Williams

3. Gael Monfils v Richard Gasquet

4. Elina Svitolina v Tatjana Maria

CAMPO N.3 – 12:30

1. Sam Querrey v Jordan Thompson

2. Ajla Tomljanovic v Madison Keys

3. John Isner v Yannick Maden

4. Coco Vandeweghe v Katerina Siniakova

CAMPO N.12 – 12:30

1. Karolina Pliskova v Harriet Dart

2. Daniil Medvedev v Borna Coric

3. Norbert Gombos v Kevin Anderson

4. Svetlana Kuznetsova v Barbora Strycova

CAMPO N.18 – 12:30

1. Lucas Pouille v Denis Kudla

2. Ekaterina Alexandrova v Victoria Azarenka

3. Stefanos Tsitsipas v Gregoire Barrere

4. Julia Goerges v Monica Puig

CAMPO N.4 – 12:30

1. Evgeniya Rodina v Antonia Lottner

2. Guillermo Garcia-Lopez v Gastao Elias

3. Malek Jaziri v Jared Donaldson

4. Tereza Smitkova v Viktoriya Tomova

CAMPO N.5 – 12:30

1. Peter Polansky v Dennis Novak

2. Luksika Kumkhum v Bernarda Pera

3. John-Patrick Smith v Andreas Seppi

4. Lesia Tsurenko v Timea Babos

CAMPO N.6 – 12:30

1. Alexandra Dulgheru v Kristyna Pliskova

2. Petra Martic v Ekaterina Makarova

3. John Millman v Stefano Travaglia

4. Vera Lapko v Christina McHale

CAMPO N.7 – 12:30

1. Gilles Muller v Michael Mmoh

2. Aleksandra Krunic v Madison Brengle

3. Ryan Harrison v Roberto Carballes Baena

4. Viktorija Golubic v Ons Jabeur

CAMPO N.8 – 12:30

1. Mona Barthel v Yanina Wickmayer

2. Camila Giorgi v Anastasija Sevastova

3. Yuki Bhambri v Thomas Fabbiano

4. Radu Albot v Pablo Carreno Busta

CAMPO N.10 – 12:30

1. Sergiy Stakhovsky v Joao Sousa

2. Yafan Wang v Anna Blinkova

3. Lukas Lacko v Benjamin Bonzi

CAMPO N.11 – 12:30

1. Magdalena Rybarikova v Sorana Cirstea

2. Jason Kubler v Guido Pella

3. Laslo Djere v Paolo Lorenzi

CAMPO N.14 – 12:30

1. Jan-Lennard Struff v Leonardo Mayer

2. Kiki Bertens v Barbora Stefkova

3. Irina-Camelia Begu v Katie Swan

CAMPO N.15 – 12:30

1. Nicolas Jarry v Filip Krajinovic

2. Viktoria Kuzmova v Rebecca Peterson

3. Steve Johnson v Ruben Bemelmans

CAMPO N.16 – 12:30

1. Philipp Kohlschreiber v Evgeny Donskoy

2. Ricardas Berankis v Mackenzie McDonald

3. Anna Karolina Schmiedlova v Kristina Mladenovic

4. Aryna Sabalenka v Mihaela Buzarnescu

CAMPO N.17 – 12:30

1. Shuai Zhang v Andrea Petkovic

2. Ivo Karlovic v Mikhail Youzhny

3. Adrian Mannarino v Christian Garin

Non prima delle 19.00

4. Kateryna Bondarenko v Lucie Safarova

Da riassegnare

Non prima delle 18.00

1. Aljaz Bedene v Cameron Norrie

Da riassegnare

Non prima delle 18.00

1. Agnieszka Radwanska v Elena-Gabriela Ruse













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it