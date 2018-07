VIDEO Valentino Rossi tampona Lorenzo. In piedi per miracolo nel GP d’Olanda!

Valentino Rossi ha tamponato Jorge Lorenzo nel corso delle prime tornate del GP di Olanda, tappa del Mondiale MotoGP. I due erano al momento in lotta per la prima posizione, lo spagnolo ha rallentato a causa di una piccola sbavatura e il Dottore lo ha toccato da dietro. Fortunatamente i due centauri sono rimasti in piedi per miracolo e hanno continuato a lottare per il successo. Di seguito il VIDEO con il tamponamento tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.













