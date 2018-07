F1, GP Gran Bretagna 2018: su che canale vedere le qualifiche in tv? Orari e programma su Sky e TV8

Sabato importante a Silverstone. La prima giornata ha rivelato grande equilibrio, con Lewis Hamilton scattato meglio di tutti dai blocchi e Sebastian Vettel che ha risposto alla grande nella seconda sessione. Le qualifiche saranno quindi più importanti che mai per stabilire chi prenderà il primo vantaggio in vista della gara di domani. Sarà grande lotta tra Ferrari e Mercedes, con la Red Bull a fare da terzo incomodo

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go, mentre in chiaro TV8 trasmetterà le qualifiche in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle qualifiche GP di Gran Bretagna.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Sabato 7 luglio

ore 15.00, Qualifiche, diretta

ore 20.45, 22.15 e 24.00, Qualifiche, repliche

La programmazione di TV8/HD

Sabato 7 luglio

ore 19.00, Qualifiche, differita













