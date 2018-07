F1, GP Gran Bretagna 2018: Sebastian Vettel, magia da Campione! Vince nella tana del nemico, allungo su Hamilton. Ora il sogno Mondiale è vivissimo

“Vogliamo sfatare il tabù di Silverstone ed interrompere la serie positiva della Mercedes“. Era questo il proposito di Sebastian Vettel e della Ferrari alla vigilia del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale di Formula Uno 2018.

Detto, fatto e trionfo del teutonico, il quarto di questa stagione ed il cinquantunesimo in carriera come un certo Alain Prost. E’ stato tutto perfetto: la partenza, prendendo la vetta ai danni di Lewis Hamilton, la progressione e poi la scelta di sfruttare la safety car e montare le mescole a banda gialla, decidendo di superare in pista Valtteri Bottas. La vera magia, poi, è stata quella staccata. Dicevano che il buon teutonico non fosse in grado di emergere, quando c’era da cimentarsi in duelli side by side. In Austria ed in terra britannica qualcuno si sarà ravveduto, visto con quale grinta Seb si è esibito nelle ultime uscite, portando a compimento il suoi propositi.

Il risultato è stato un piccolo capolavoro chiamato vittoria e valso il rafforzamento della leadership nella graduatoria dei piloti e dei costruttori (+8 su Hamilton e +20 su Mercedes). Era dal 2011 che la Rossa non vinceva nella tana del “nemico”. Una lezione di strategia e velocità in pista, quando Lewis era già pronto a suonare la sua sesta sinfonia, dopo la pole di ieri. Ma oggi le celebrazioni sono tutte per il ferrarista, cresciuto “a pane e Schumacher”. Il suo sogno è quello di riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante, questa vittoria ha un significato particolare e può dare una spinta emotiva a tutto il team.













