F1, GP Gran Bretagna 2018: Sebastian Vettel e la Ferrari all’assalto di Lewis Hamilton. Si vuol sfatare il tabù

44 e 98 millesimi: questo il distacco delle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen dal poleman Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes, nel corso delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, è stato costretto agli straordinari per mettersi dietro le due Rosse. Un ultimo tentativo al cardiopalma in cui Lewis è stato perfetto mentre Seb e Kimi qualche errorino lo hanno commesso, vanificando una pole che sembrava alla portata.

La vera notizia però è la seguente: a Silverstone, la SF71H c’è. Il ricordo dell’anno scorso e del distacco siderale accusato nei confronti delle Frecce d’Argento era ben presente nella mente degli appassionati. Quest’anno però è tutta un’altra musica. Lungo i curvoni veloci, per tradizione indigesti alle monoposto del Cavallino Rampante, si è vista una macchina invece ben bilanciata, che ha consentito ai due piloti di spingere e rivaleggiare con il “Re” di questo circuito.

Dal punto di vista statistico, il numero 44, tenendo conto dello score di ieri, si è portato a quota sei partenze dalla p.1 in carriera sul tracciato del Northamptonshire (la quarta consecutiva) e va a caccia del sesto successo, il quinto in serie. Il Cavallino però ha le armi per contrastare l’incedere di Lewis e fin dal via (ore 15.10), le due Ferrari proveranno ad impensierire “Sua Maestà”.

I dubbi del team di Brackley riguardano la gestione delle gomme soft nella prima frazione di gara, legati alle alte temperature attese. Sette giorni fa la coppia di W09 aveva sofferto molto in Austria, specie con le posteriori. La corsa, quindi, si giocherà probabilmente al semaforo e nel primo stint, ritenendo poi scontato il passaggio alle medie dopo la sosta. Se il britannico dovesse ritrovarsi in testa dopo il pit-stop, la gara diventerà in discesa per lui. Per questo motivo, Vettel e Raikkonen dovranno cercare di mettere sotto pressione il rivale fin dall’inizio.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI