Calendario Mondiale F1 2019: inizio anticipato, cancellato il trittico estivo. Entra Miami, out Germania? I GP confermati e le prime indiscrezioni

Arrivano le prime indiscrezioni in merito al calendario del Mondiale 2019 di Formula Uno. La massima classe automobilistica è attesa da una nuova piccola rivoluzione come riporta it.motorsport.com: il micidiale trittico di tre gare in quindici giorni che abbiamo visto in questa stagione (Francia-Austria-Gran Bretagna) non ricapiterà più. Le prime indiscrezioni parlano anche di un avvio anticipato del Mondiale: non più a fine marzo ma addirittura il 17 marzo, ovviamente sempre in Australia. In questo modo non ci sarà più un congestionamento di date, in particolar modo in estate.

Il numero di Gran Premi non dovrebbe aumentare e anzi c’è il rischio che diventino “soltanto” venti. L’ingresso della gara di Miami è ancora tutta da verificare, Hockenheim ha invece il contratto in scadenza e c’è il rischio che non rinnovi (a differenza di Suzuka). Di seguito il calendario dei Gran Premi confermati per il Mondiale 2019 di Formula Uno, le date devono ancora essere ufficializzate.

CALENDARIO MONDIALE F1 2019: GP CONFERMATI

GP Australia, Melbourne GP Bahrain, Sakhir GP Cina, Shanghai GP Azerbaijan, Baku GP Spagna, Barcellona GP Monaco, Monte Carlo GP Canada, Montreal GP Francia, Le Castellet GP Austria, Spielberg GP Gran Bretagna, Silverstone GP Ungheria, Budapest GP Belgio, Spa-Francorchamps GP Italia, Monza GP Singapore, Marina Bay GP Russia, Sochi GP Giappone, Suzuka GP Stati Uniti, Austin GP Messico, Città del Messico GP Brasile, San Paolo GP Abu Dhabi, Yas Marina

