F1, GP Gran Bretagna 2018: programma, orario e tv

Archiviate le qualifiche domani sarà tempo della gara a Silverstone. La lotta sarà serratissima. Sebastian Vettel si è ripreso la leadership del Mondiale in Austria, sfruttando la debacle della Mercedes e di Lewis Hamilton, ritirato. Il britannico corre in casa e qui ha già vinto cinque volte, le ultime quattro consecutive. Ma la Rossa ha dimostrato di saper essere competitiva su qualsiasi tracciato.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go, mentre in chiaro TV8 la trasmetterà in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutto il weekend del GP di Gran Bretagna.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Domenica 8 luglio

ore 15.10, F1, Gara, diretta

ore 18.00, 20.30 e 23.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD

Domenica 8 luglio

ore 21.30, Gara, differita













