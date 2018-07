F1, GP Gran Bretagna 2018: le pagelle. Sorpasso da antologia di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton furioso nella rimonta

Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna al termine di una gara pazzesca. Il ferrarista si è preso la vetta della gara al via, ma ha dovuto sudare tanto per trionfare, complice l’ingresso della Safety Car che ha reso entusiasmante e avvincente il finale della corsa. Seb è ora a +12 su Lewis Hamilton, secondo al traguardo davanti a Kimi Raikkonen. Diamo i voti ai protagonisti.

Sebastian Vettel 10 – Il sorpasso a Valtteri Bottas è da antologia, ciliegina sulla torta di una gara perfetta. Al via il tedesco è stato lestissimo ad approfittare della brutta partenza di Hamilton, poi, però, quando sembrava avviarsi verso una comoda vittoria, aiutato da una super macchina, ci ha pensato la Safety Car a rimettere in discussione tutto. E qui è arrivato il capolavoro. Bottas si è difeso in maniera strenua, ma contro questo Vettel non è bastato.

Lewis Hamilton 9 – Era il protagonista più atteso, davanti al suo pubblico. Ma al via è arrivata una stecca clamorosa. Ma Hamilton è un campione e lo ha dimostrato, mettendo in riga tutti e rimontando fino alla seconda posizione, limitando così i danni. Col senno di poi il team poteva agire diversamente durante la Safety Car, ma la strategia stava pagando. Niente ordine di scuderia alla fine, ma secondo posto più che guadagnato con un gran sorpasso.

Kimi Raikkonen 7,5 – È un Kimi diverso, già dalla scorsa domenica. L’incidente al via lo ha fortemente limitato, costringendolo a lottare con Max Verstappen, avversario sempre scomodo. Raikkonen non ha mollato e alla fine, con un po’ di fortuna per via della Safety Car, ha raccolto i frutti di una grande gara.

Valtteri Bottas 6,5 – Ci ha provato fino alla fine, ma non è riuscito a vincere. La sua difesa è stata strenua, notevole, con gomme molto meno fresche rispetto a quelle di Vettel. Ma poi ha dovuto arrendersi, crollando di schianto fino alla quarta posizione.

Daniel Ricciardo 6 – Gara non particolarmente esaltante quella dell’australiano, alle prese con una Red Bull “sgorbutica”. Daniel non è mai stato in grado di lottare seriamente con i piloti che lo precedevano, per cui il quinto posto finale suona quasi come ordinaria amministrazione.

Max Verstappen 5 – Non ci fosse stato Sebastian Vettel il sorpasso più bello di giornata sarebbe stato il suo, infilando all’esterno Kimi Raikkonen. Un acuto notevole che non basta a dargli la sufficienza, in un weekend in cui ha dovuto lottare con i problemi della RB14, che alla fine lo ha costretto a fermarsi prima della bandiera a scacchi.













