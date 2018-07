F1, GP Gran Bretagna 2018: la Mercedes con meno potenza a Silverstone? Il doppio ritiro a Zeltweg ha lasciato il segno

Siamo alla vigilia del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Mercedes si presenta all’appuntamento di Silverstone (Gran Bretagna), in uno dei suoi feudi (5 vittorie negli ultimi 5 anni), con la voglia di riscattare il doppio ritiro a Zeltweg (Austria). Gli aggiornamenti introdotti nell’ultimo weekend hanno dato i risultati sperati in termini di prestazione pura. Sul giro secco la W09 è tornata a far paura, spinta da una power unit altamente competitiva.

Tuttavia, il nuovo materiale ha avuto degli effetti collaterali inattesi e comportante lo zero in classifica. A Brackley, quindi, stanno riflettendo sul da farsi e su come non replicare, ovviamente, l’esperienza austriaca. La Ferrari arriva in Gran Bretagna in vetta alle due classifiche iridate (piloti e costruttori) e, in una sfida così serrata, regali di questo genere non sono ammessi. Consapevoli di questo le Frecce d’Argento forse saranno più “parsimoniose” sull’uso della potenza per non avere sorprese in gara. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il danno sulla monoposto di Valtteri Bottas obbligherebbe i tecnici ad un passo indietro. Vedremo.

Di sicuro il Cavallino Rampante può sorridere delle criticità altrui, forte di un approccio diverso, basato sugli aggiornamenti costanti ma non così drastici. E’ anche vero però che a Silverstone ritroveremo le mescole “famigerate” con il battistrada ridotto che tanto piacciono alle macchine anglo-tedesche, come le due vittorie in Spagna ed in Francia dimostrano. La gestione problematica delle gomme è stato un altro degli aspetti finiti sotto la lente di ingrandimento di Toto Wolff e dei suoi uomini e la scelta della Pirelli può “venire in soccorso” in questa gara.

In questo senso la SF71H, fino ad ora, è stata la monoposto che meglio riesce a salvaguardare gli pneumatici. La Rossa introdurrà alcuni aggiornamenti a livello aerodinamico: un nuovo diffusore ed un nuovo fondo per contrastare i rivali e non uscire con le ossa rotta come 12 mesi fa. Si preannuncia, ancora una volta, un duello in cui però vorrà inserirsi la Red Bull, intenzionata a ripetersi dopo l’inatteso successo di Max Verstappen.













