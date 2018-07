F1, GP Germania 2018: Sebastian Vettel, una pole con dedica. Lewis Hamilton mette le mani avanti ma…

Sensazioni particolari. E’ questa l’espressione ricorrente in questo weekend in Germania, sul mitico tracciato di Hockenheim, in casa Ferrari. Sebastian Vettel, su una pista su cui non ha mai vinto, potrebbe esibirsi per l’ultima volta davanti al proprio pubblico. I soldi per il GP teutonico non ci sono, nonostante il pienone di quest’oggi e la Germania potrebbe perdere ancora una volta l’appuntamento iridato.

E così che Seb, siglando il nuovo primato della pista e strappandolo al suo idolo Michael Schumacher, si è regalato un giorno speciale da dedicare agli appassionati teutonici, che tanta voglia hanno di festeggiare e godersi lo spettacolo. Le tribune del Motodrom sono piene di passione e il colore rosso prevale su quello argentato.

Una prestazione straordinaria che potrebbe regalare domani qualcosa di bello a Vettel. Partire davanti è un vantaggio e in una situazione così equilibrata poter imporre il proprio passo può essere un fattore discriminante. E poi, visti i problemi di Lewis Hamilton in quattordicesima posizione per via di un problema tecnico nel corso delle qualifiche, obbliga il 4 volte campione del mondo della Ferrari ad una gara d’attacco per prendere il largo in classifica.

Da par suo Lewis sembra rassegnato ma sappiamo che in gara potrà scatenarsi in una rimonta pazzesca, come fatto già a Silverstone. Ma Seb non vorrà fare regali e magari questi 25 punti, oltre che a se stesso ed al popolo tedesco, vorrà dedicarli anche all’ex presidente Sergio Marchionne, uscito di scena dal consiglio di amministrazione per problemi di salute importanti.













