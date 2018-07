F1: Sergio Marchionne non è più il presidente della Ferrari. John Elkann prenderà il suo posto, Louis Camilleri nuovo CEO

Dopo le tante voci di questa mattina, è arrivata la conferma: Sergio Marchionne non è più il presidente ed amministratore delegato della Ferrari. Una decisione, a quanto si legge dal comunicato ufficiale, dovuta all’aggravarsi dello stato di salute del manager italo-canadese che lo ha obbligato a lasciare i consigli di amministrazione FCA, Ferrari e Chn Industrial. Per questo il nuovo numero uno del Cavallino Rampante sarà John Elkann, già massimo dirigente di Exor e FCA, mentre il ruolo di amministratore delegato spetterà a Louis C. Camilleri, ex presidente della Philip Morris.

“Il Consiglio di Amministrazione di Ferrari, riunitosi oggi, ha appreso con profonda tristezza che il Presidente e Amministratore Delegato Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa. Il Consiglio è vicino a Sergio Marchionne e alla sua famiglia, ed è grato per lo straordinario contributo che ha dato in questi anni alla guida della Ferrari. Il Consiglio ha deciso di nominare quindi John Elkann Presidente e proporrà all’assemblea degli azionisti, che verrà convocata prossimamente, di nominare Louis C. Camilleri Amministratore Delegato. Il Consiglio ha anche attribuito a Louis Camilleri le deleghe necessarie a garantire continuità all’operatività dell’azienda.“, il contenuto del comunicato della Ferrari.

Si apre, dunque, un nuovo corso a Maranello.













