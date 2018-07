F1 oggi (domenica 22 luglio), GP Germania 2018: su che canale vedere la gara in tv. Gli orari su Sky e TV8

Dopo le emozioni delle qualifiche è tempo di fare sul serio ad Hockenheim. Si corre il Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno che rappresenta la corsa di casa per Sebastian Vettel e per la Mercedes. Chi avrà la meglio? Il tedesco della Ferrari, che proverà ad allungare il suo vantaggio in classifica su Lewis Hamilton, oppure la scuderia anglo-tedesca che, dopo il ko di Silverstone, proverà a rimettere le cose in chiaro nella penultima prova prima della sosta estiva.

Il via della gara odierna sarà dato alle ore 15.10, orario che ormai si può definire consueto, e segnerà il giro di boa ufficiale della stagione. Siamo all’undicesimo appuntamento del campionato, sui 21 totali, e si aprirà ufficialmente la seconda fase di una annata che sembra sempre più avvincente e emozionante.

La gara di oggi sarà visibile in diretta live esclusiva su SkySport tramite i canali Sky SportF1 (passato dal canale 207 al 206) e Sky Sport1 (canale 201). Oltre alle consuete repliche e sintesi su questi canali, ne sarà visibile una anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Il Gran Premio di Germania si potrà seguire anche tramite SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet.

OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della corsa per non perdervi nemmeno un secondo delle emozioni di Hockenheim.

Di seguito vi proponiamo il programma della giornata con tutti gli orari, e come seguirla in tv.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2018

Domenica 22 luglio

ore 15.10 GP GERMANIA – Diretta Sky SportF1 e Sky Sport1

Replica su TV8: ore 21.00

Replica su Sky Sport1: ore 18.00

Repliche su Sky SportF1: ore 18.00, 20.30, 23.00, 01.00, 03.00

