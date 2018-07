F1, GP Austria 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 1° luglio si disputa il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il campionato è arrivato a un momento decisivo, le qualifiche ci hanno regalato una griglia di partenza inattesa e la gara potrebbe sconquassare la classifica generale. Valtteri Bottas scatterà dalla pole position davanti a Lewis Hamilton che vuole vincere a Zeltweg per allungare ulteriormente: le due Mercedes sembrano avere una marcia in più, il britannico proverà subito a insidiare il compagno di squadra alla prima curva in un testa a testa tutto da scrivere.

Sebastian Vettel è invece chiamato a una perentoria rimonta visto che è stato penalizzato per aver ostruito Carlos Sainz in qualifica. Il tedesco della Ferrari scatterà dalla sesta posizione, dovrà risalire la china se vorrà ottenere un risultato importante. Ci si aspetta dunque un lavoro importante da Kimi Raikkonen che partirà terzo alle spalle delle due Frecce d’Argento, attenzione anche a Max Verstappen che in partenza può fare di tutto.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° LUGLIO:

15.10 GP Austria 2018 – Gara

GP AUSTRIA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Austria 2018 sarò trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.30.

Le repliche saranno garantite su Sky Sport F1 secondo questo palinsesto: ore 18.25, 22.30, nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla.