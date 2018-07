F1 e MotoGP in contemporanea, che domenica! Il programma, gli orari e come vedere tutto in tv

Domenica 1° luglio a tutto gas: non avremo un momento di tregua, una vera e propria domenica bestiale all’insegna dei motori durante la quale gli appassionati potranno gustarsi F1 e MotoGP una in fila all’altra, praticamente in contemporanea. I bolidi a quattro ruote si cimenteranno con il GP d’Austria a partire dalle ore 15.10, ma prima riflettori puntati su Assen dove i centauri si daranno battaglia nel GP di Olanda con la gara della classe regina che scatterà alle ore 14.00. Una dietro l’altro, senza un istante per tirare il fiato: appena giungeranno al traguardo Valentino Rossi e rivali, bisognerà subito cambiare scenario e tuffarsi sulla griglia di partenza del Red Bull Ring per l’attesissima partenza della F1.

Ad Assen si preannuncia una succulenta battaglia con Valentino Rossi in grado di lottare per la vittoria insieme a Marc Marquez, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. A Spielberg, invece, tutti si aspettano uno scontro diretto tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel in una sfida che potrebbe risultare determinante per le sorti dell’intero campionato. Gli appassionati potranno accomodarsi in poltrona e gustarsi una giornata a tutto motori, con F1 e MotoGP praticamente in contemporanea.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Olanda di MotoGP e del GP di Austria di F1, entrambe in programma domenica 1° luglio. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

15.10 F1, gara

MOTOGP, GP OLANDA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Olanda 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 19.00 (MotoGP).

Garantite le repliche su Sky Sport MotoGP secondo questo palinsesto: ore 17.10, 20.00, 23.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

F1, GP AUSTRIA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Austria 2018 sarò trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

La gara sarà visibile anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.30.

Le repliche saranno garantite su Sky Sport F1 secondo questo palinsesto: ore 18.25, 22.30, nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, giro dopo giro, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla.













