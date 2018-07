Croazia-Danimarca, Ottavi Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Una chance irripetibile per accedere ai quarti di finale e cullare ancora il sogno di alzare la coppa al cielo. Croazia e Danimarca si sfideranno stasera, domenica 1 luglio, nell’ottavo di finale dei Mondiali 2018 allo stadio Niznij Novgorod, in Russia, per contendersi il pass per il turno successivo della fase ad eliminazione diretta. La Croazia è riuscita a chiudere il girone a punteggio pieno, impartendo una severa lezione all’Argentina e dando l’impressione di poter essere ancora protagonista nel torneo, ma anche la Danimarca ha dimostrato grande compattezza e ha subito un solo gol nel suo raggruppamento, chiudendo al secondo posto alle spalle della Francia.

Modric è il trascinatore del centrocampo croato, un fuoriclasse assoluto che sta dominando contro ogni avversario, ma anche Eriksen, fantasista del Tottenham, è in grado di far saltare gli schemi e di mettere la Danimarca nelle condizioni di puntare a qualsiasi obiettivo. I croati puntano a rinverdire i fasti del 1998 quando con una generazione di fenomeni riuscirono a chiudere i Mondiali al terzo posto, mentre per gli scandinavi è ancora vivo il ricordo del trionfo agli Europei 1992 per un movimento che pian piano sta tornando a sfornare campioni.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.00. Sarà possibile seguire la partita in tv in chiaro su Canale 5 oppure in diretta streaming sul portale web di Mediaset. Potrete seguire la partita anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Domenica 1 luglio

Mondiali 2018 – Ottavi di finale

Stadio Niznij Novgorod, ore 20.00: Croazia-Danimarca (diretta tv su Canale 5)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com