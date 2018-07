F1, Classifica Mondiale costruttori 2018: la Mercedes si riprende la vetta con la doppietta in Germania

La doppietta della Mercedes nel GP di Hockenheim (Germania) vale alle Frecce d’Argento il ritorno in vetta alla graduatoria del Mondiale 2018 dei costruttori. La Mercedes è in testa con 310 punti, 8 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari che porta a casa solo il terzo posto di Kimi Raikkonen e deve fare i conti con il ritiro di Sebastian Vettel, fuori per un errore quando era in testa.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 2018 FORMULA UNO

POS TEAM PTS 1 MERCEDES 310 2 FERRARI 302 3 RED BULL RACING TAG HEUER 211 4 RENAULT 80 5 FORCE INDIA MERCEDES 59 6 HAAS FERRARI 59 7 MCLAREN RENAULT 48 8 SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 20 9 SAUBER FERRARI 18 10 WILLIAMS MERCEDES 4













FOTOCATTAGNI