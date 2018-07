Motocross, GP Repubblica Ceca MX2 2018: Jorge Prado vince e allunga su Pauls Jonass. Calvin Vlaanderen protagonista

Jorge Prado vince il GP della Repubblica Ceca di MX2. Lo spagnolo ha ottenuto un terzo e un primo posto, spartendosi la posta in palio con l’olandese Calvin Vlaanderen. Per Prado è un ottimo risultato, perché Pauls Jonass non è andato al di là di un quarto e un quinto piazzamento, perdendo così ulteriormente terreno nella classifica iridata, comandata da Prado con 11 punti di margine sul lettone.

Gara 1 è stata praticamente dominata da Vlaanderen. A tentare la fuga all’inizio è stato Covington, dopo essersi liberato di Prado, ma l’olandese ha cominciato a macinare giri veloci, risalendo di prepotenza. Vlaanderen si è sbarazzato di Prado, poi ha messo nel mirino il leader, superato a meno di dieci minuti dal termine. Il pilota della Honda ha quindi lasciato gli altri a giocarsi il secondo posto. Covington ha visto calare il suo margine su Prado, riuscendo a conservare pochi preziosi decimi per prendersi la piazza d’onore. Il leader del Mondiale ha quindi terminato la gara al terzo posto, proprio davanti al suo rivale diretto Jonass.

La top ten di gara 1

1 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 33:49.461 18 0:00.000 0:00.000 1:49.567 12 52.1

2 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 33:51.890 18 0:02.429 0:02.429 1:49.205 8 52.2

3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 33:52.461 18 0:03.000 0:00.571 1:49.285 8 52.2

4 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 33:54.418 18 0:04.957 0:01.957 1:49.479 14 52.1

5 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 33:56.141 18 0:06.680 0:01.723 1:49.363 11 52.2

6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:06.122 18 0:16.661 0:09.981 1:49.713 13 52

7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:21.042 18 0:31.581 0:14.920 1:51.011 11 51.4

8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 34:27.167 18 0:37.706 0:06.125 1:51.599 4 51.1

9 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:32.500 18 0:43.039 0:05.333 1:51.519 5 51.1

10 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:37.137 18 0:47.676 0:04.637 1:52.255 17 50.8

La rivincita di Prado è arrivata in gara 2. Lo spagnolo si è messo in testa sin dalla partenza ma non è stata una vittoria tranquilla, perché Covington alle sue spalle ha tenuto un bel ritmo, controllato il distacco e accorciato nel finale. L’americano è andato vicino al successo, ma alla fine ha dovuto arrendersi contro un Prado determinato più che mai, viste le difficoltà di Jonass. Il lettone, infatti, era in lizza per il podio, insieme a Olsen e Lawrence, prima però che Vlaanderen risalisse in maniera prepotente. L’olandese è stato il mattatore di gara 2, perché dopo una partenza non ottimale ha messo in scena una bella rimonta, culminata con la terza posizione. Jonass non è riuscito nemmeno a conservare la quarta, ceduta nel finale a Olsen insieme a punti preziosi in ottica classifica.

La top ten di gara 2

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 33:59.877 18 0:00.000 0:00.000 1:49.959 3 51.9

2 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:01.613 18 0:01.736 0:01.736 1:50.349 16 51.7

3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 34:10.148 18 0:10.271 0:08.535 1:50.400 7 51.7

4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:14.438 18 0:14.561 0:04.290 1:51.245 8 51.3

5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:20.670 18 0:20.793 0:06.232 1:51.267 9 51.3

6 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 34:40.385 18 0:40.508 0:19.715 1:51.928 12 51

7 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 34:45.626 18 0:45.749 0:05.241 1:52.796 10 50.6

8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 34:46.277 18 0:46.400 0:00.651 1:52.652 18 50.6

9 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:53.754 18 0:53.877 0:07.477 1:52.669 17 50.6

10 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 34:57.124 18 0:57.247 0:03.370 1:53.462 8 50.3













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOCROSS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI