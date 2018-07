Lewis Hamilton, GP Germania 2018: “Ho realizzato il mio sogno in pista. Avevo una macchina fantastica”

Lewis Hamilton vince un incredibile GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno, pur partendo dalla quattordicesima piazza. Una vittoria incredibile condizionata dall’intervento della pioggia e da un errore inaspettato del grande rivale Sebastian Vettel (Ferrari), quando il tedesco era in testa.

Da par suo il britannico è stato semplicemente perfetto, ottenendo il quarto successo sul suolo tedesco e tornando in vetta alla graduatoria dei piloti con 17 lunghezze di vantaggio sul ferrarista: “Non credevo di poter ottenere un risultato del genere. Penso di aver realizzato un sogno ed avevo una macchina straordinaria in pista. Sono riuscito a gestire al meglio le diverse condizioni che abbiamo incontrato e la squadra ha fatto un lavoro fantastico. E’ una specie di miracolo quanto è avvenuto quest’oggi e sono troppo felice di questo risultato, dopo quello che era accaduto ieri“, le parole a caldo di un raggiante Hamilton che, ovviamente, non può che essere soddisfatto del riscontro, ben sapendo cosa questo possa significare nell’ottica del campionato.













FOTOCATTAGNI