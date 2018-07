F1, a che ora inizia la gara di oggi? Il programma e come vedere il GP di Gran Bretagna

Alle 15.10, prenderà il via il GP di Gran Bretagna 2018, sul circuito storico di Silverstone (Gran Bretagna), sede storica della massima categoria dell’automobilismo. Un round che riproporrà il confronto tra Mercedes e Ferrari. Le Frecce d’Argento si presenteranno ai nastri di partenza con spirito di rivalsa rispetto a quanto accaduto in Austria. Il doppio ritiro di Lewis Hamilton e Vallteri Bottas è stato molto pesante nella classifica iridata dei piloti e dei costruttori che ora sorride a Sebastian Vettel e al Cavallino Rampante.

Guardando ai precedenti, il team di Brackley parte coi favori del pronostico, considerando quanto accaduto l’anno scorso su questa pista ed anche all’uso dello pneumatico con spessore ridotto, sulla carta favorevole alla W09. Vedremo come risponderà la Rossa, forte del risultato a Spielberg e di un Kimi Raikkonen che ha risposto alla grande alle critiche dell’ultimo periodo, centrando due podi consecutivi. Da non sottovalutare poi la Red Bull, autentica sorpresa sul tracciato di casa con l’inatteso trionfo di Max Verstappen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 LUGLIO:

15.10 GP Gran Bretagna 2018 – Gara

GP GRAN BRETAGNA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Gran Bretagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Diretta streaming su Sky Go.

Prevista la differita, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 21.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Sintesi della gara su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00.













