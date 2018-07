Toto Wolff, GP Gran Bretagna 2018: “Se al via Hamilton mantiene la prima posizione può fare la differenza altrimenti…”

“Se al via Lewis (Hamilton ndr.) riuscirà a mantenere la prima posizione credo che non sarà facile per nessuno tenergli testa ma se non dovesse essere così allora la gara si complicherebbe non poco. E credo che sarà altrettanto importante la partenza di Valtteri (Bottas ndr.)”.

E’ con queste parole che il Team Principal Mercedes Toto Wolff ha commentato l’esito delle qualifiche di ieri a Silverstone (Gran Bretagna), favorevoli a Lewis Hamilton, per la quarta volta consecutiva in pole su questo tracciato, mentre poco fruttuose per Valtteri Bottas (quarto). L’esito del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, come al solito, dipenderà molto dalla partenza ed anche dalle temperature che le monoposto avranno a partire dalle ore 15.10 di oggi.

“Le temperature alte non sono le preferite dalla nostra monoposto – ha precisato Wolff – Lo si vede chiaramente anche dal confronto tra i riscontri arrivati in FP3 e poi in qualifica, dove c’è stato un incremento di dieci gradi. Nei long-run di venerdì abbiamo visto dei segni di degrado anche sulle gomme della Ferrari, ed in questa occasione non ci hanno impressionato particolarmente le loro simulazioni di gara. Anzi, crediamo che il nostro passo sia stato un po’ migliore“, ha aggiunto il Team Principal della squadra di Brackley, ribadendo che: “A fare molto la differenza in gara sarà il riuscire a mantenere la prima posizione, perché se ci si trova costretti ad attaccare il degrado degli pneumatici si accentua parecchio rispetto a chi viaggia al comando. Abbiamo visto domenica scorsa in Austria quanto Verstappen abbia potuto gestire la gara senza alcun problema, mentre Ricciardo, con una monoposto identica, ha avuto diversi problemi”.

Dunque una corsa che si deciderà dai primi metri e quei 44 millesimi che hanno separato Sebastian Vettel da Hamilton potrebbero rivelarsi decisivi.













