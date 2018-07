Europei pallanuoto 2018, Italia-Russia: orario d’inizio e come vederla in tv

Dopo la cocente delusione del Setterosa, il Settebello torna in acqua dopo tre giorni di riposo: al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale. Gli azzurri ritorneranno in acqua oggi, martedì 24 luglio, alle ore 20.30 per cercare il pass per la zona medaglie.

I ragazzi del CT Sandro Campagna attendono la Russia, seconda nel Gruppo D alle spalle della Serbia, che ha battuto la Francia, terza nel Gruppo B alle spalle di Spagna e Montenegro, per 12-9 nella gara degli ottavi. Tutti gli orari della fase ad eliminazione diretta sono soggetti a modifica per esigenze televisive (infatti l’incontro era originariamente previsto per le ore 22.00).

La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Le gare saranno visibili in streaming su LEN TV, che assicurerà la copertura completa dell’evento, mentre OA Sport garantirà la diretta live testuale di tutte le gare di Setterosa e Settebello.

Di seguito il programma completo della prossima sfida del Settebello:

Fase ad eliminazione diretta – Quarti di finale (24 luglio)

ITALIA – Russia (ore 20.30)

Diretta tv su RaiSport+HD

Diretta streaming su LEN TV

Diretta live testuale su OA Sport













Foto: Enrico Spada

