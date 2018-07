LIVE Italia-Russia, Europei pallanuoto in DIRETTA: il Settebello si gioca l’accesso in semifinale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia: quarti di finale degli Europei di pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Da ora in poi si fa sul serio per il Settebello che ha dominato in lungo e in largo il proprio raggruppamento preliminare, stupendo anche gli addetti ai lavori a suon di performance eccezionali. I russi sono dovuti passare dagli ottavi di finale, mentre gli azzurri hanno avuto due giorni di riposo per preparare al meglio la sfida, nella quale Pietro Figlioli e compagni partono nettamente favoriti. Fondamentale vincere e convincere per lanciarsi al meglio verso le medaglie.

La gara inizierà alle ore 20.30.













Foto: katacarix / Shutterstock.com