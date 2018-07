European Championships 2018: cosa sono e come vederli in tv? Il palinsesto completo

Gli European Championships 2018 sono la grande novità sportiva di quest’anno, una scommessa atta ad accorpare in un lasso di tempo contenuto le rassegne continentali di diverse discipline. La neonata competizione multisportiva, infatti, prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le forme), tuffi, canottaggio, triathlon, golf: si tratta di una vera e propria mini Olimpiade del Vecchio Continente, un’abbuffata di sport concentrata in 12 giorni.

L’appuntamento è dal 2 al 12 agosto tra Glasgow (Gran Bretagna) e Berlino (Germania): la metropoli scozzese ospiterà tutti gli eventi ad eccezione dell’atletica che sarà invece protagonista nella capitale tedesca. Stiamo dunque parlando degli Europei classici di questi sport, cambia semplicemente la collocazione nel calendario con l’obiettivo di aumenterà l’attenzione mediatica sui vari eventi sfruttando al meglio il periodo estivo.

DOVE VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS?

Gli European Championships saranno trasmessi in diretta tv su canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport.

Prevista la diretta streaming anche su Rai Play e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.