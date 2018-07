Canottaggio, Europei 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Diversi equipaggi da medaglia

L’Italia è pronta confermarsi ai vertici agli Europei di canottaggio che prenderanno il via giovedì 2 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Saranno 16 gli equipaggi azzurri in gara che andranno a caccia del titolo continentale. Una formazione ricca di talenti, che potrà davvero fare incetta di medaglia. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i convocati dell’Italia.

Uomini Senior

Singolo-Emanuele Fiume: dopo aver fatto esperienza con il doppio e il quattro di coppia ora è pronto a fare il salto di qualità nel singolo. Un ragazzo di 22 anni che dovrà dimostrare di essere all’altezza di questa convocazione.

Doppio-Simone Martini, Romano Battisti: visto l’infortunio di Simone Venier, sarà Simone Martini ad affiancare il veterano Romano Battisti. Una coppia quindi inedita, che andrà scoperta in gara.

Quattro di coppia-Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili: un equipaggio che in Coppa del Mondo ha dimostrato di aver raggiunto la definitiva sincronia ed è pronto ora a lottare per le medaglie. Se questi ragazzi riusciranno a reggere la pressione dell’evento allora potrebbero davvero trovare il grande acuto.

Due senza-Matteo Lodo, Domenico Montrone: una barca che lo scorso hanno fece una splendida doppietta conquistando sia il titolo iridato che quello europeo. Lodo questa volta sarà però affiancato da Montrone, atleta di grandissima esperienza, che lascia il quattro senza per provare a vincere anche qui.

Quattro senza-Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo: l’equipaggio azzurro, dopo una deludente prova di Coppa del Mondo, è pronto a tornare ai vertici e difendere il titolo europeo. Visto il cambio di barca di Montrone, al suo posto ci sarà il giovane Vincenzo Abbagnale.

Otto-Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’aniello-Timoniere: l’ammiraglia azzurra ha conquistato il bronzo ai Mondiali 2017, ma in questa stagione ha deluso a Lienz, chiudendo lontano dai vertici. Le qualità ci sono, ma per salire sul podio servirà essere nella giornata giusta.

Donne Senior

Singolo-Kiri Tontodonati: lo scorso anno conquistò il bronzo nel doppio, mentre ora sarà impegnata nel singolo. In questa stagione ha sfiorato la finale in Coppa del Mondo a Lienz e proverà a centrarla ora agli Europei.

Doppio-Valentina Iseppi, Alessandra Montesano: la coppia che ha conquistato il bronzo ai recenti Mondiali Under 23 proverà ora a ripetersi anche tra i senior. Due ragazze di grande talento, pronte al definitivo salto di qualità.

Quattro di coppia-Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli: un equipaggio giovane e non molto esperto, che dovrà dare il tutto per tutto per riuscire a lottare con le migliori.

Due senza-Alessandra Patelli, Sara Bertolasi: il secondo posto ottenuto in Coppa del Mondo le lancia al meglio in questo evento. Due atlete di grande esperienza, che dopo un anno lontano dalle scene, sono pronte a tornare protagoniste.

Quattro senza-Veronica Calabrese, Ilaria Broggini, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi: lo scorso anno la medaglia di bronzo sfumò per un soffio e ora queste ragazze vogliono rifarsi. A Lienz è arrivato una prestazione non particolarmente brillante, ma hanno le qualità per lottare per il podio.

Uomini Pesi Leggeri

Singolo-Martino Goretti: nel 2017 ha conquistato l’argento agli Europei e chiuso al quarto posto i Mondiali. In questa stagione è salito sul podio a Lienz e a Glasgow punterà ad un’altra medaglia.

Doppio-Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta: una coppia ben affiatata che è sempre stata ai vertici nell’ultimo anno. L’argento ai Mondiali e la vittoria a Lienz danno molta fiducia per questa rassegna, in cui dopo il bronzo del 2017, potranno ora ambiare anche al metallo più prezioso.

Quattro di coppia-Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti, Matteo Mulas: a Lienz hanno letteralmente dominato la finale con quasi 6” di vantaggio sulla Germania. Ripetersi non sarà facile, ma partiranno sicuramente tra i pretendenti alle medaglie.

Donne Pesi Leggeri

Singolo-Clara Guerra: in questa stagione ha chiuso al terzo posto a Linz e poi ha conquistato il bronzo ai Mondiali under 23. La forma quindi è ottima e avrà l’occasione di salire sul podio.

Doppio-Valentina Rodini, Federica Cesarini: una coppia in crescita esponenziale, che dopo i buoni piazzamenti della scorsa stagione ha centrato la vittoria in Coppa del Mondo a Linz ed è pronta a ripetersi anche in questa gara.

Foto: Federcanottaggio