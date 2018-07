Europa League 2018-2019: esordio per l’Atalanta. Non dovrebbero esserci problemi con il Sarajevo

Inizia molto presto la stagione 2018-2019 per quanto riguarda l’Atalanta. I bergamaschi questa sera scenderanno in campo con i bosniaci del Sarajevo, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, alle 20.30, per l’andata del turno preliminare di Europa League. Da segnalare che fino a qualche giorno fa era ancora incerta la presenza dei nerazzurri in questo match: infatti, se il TAS avesse emesso sentenza negativa contro il Milan, i bergamaschi sarebbero volati al turno successivo. Giampiero Gasperini comunque, da straordinario allenatore com’è, ha messo tutti in guardia da giorni e non dovrebbero esserci problemi a superare questo primo ostacolo.

Competizione continentale che l’anno scorso ha regalato grandissime gioie ai tifosi bergamaschi, ma in generale a quelli di tutta Italia: “Vogliamo replicare quelle emozioni che abbiamo provato già la scorsa stagione in questo stadio. Resta un po’ l’incognita della prima partita della stagione. Sappiamo che ogni anno è sempre più difficile, ma è indubbio che la spinta dei nostri tifosi sia un grande stimolo per ripeterci” le parole di Gasperini a Sky Sport alla vigilia.

Solito 3-4-3 per l’allenatore dei bergamaschi: c’è Mancini al centro della difesa a sostituire il partente Caldara, a centrocampo spazio al giovane Valzania, mentre in attacco si rivede Barrow in attesa di Duvan Zapata, il grande colpo di mercato. La stella è ovviamente il Papu Gomez.

Probabili formazioni:

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer de Roon, Valzania, Gosens; Barrow, Gomez, D’Alessandro. A disposizione: Gollini, Djimsiti Palomino Castagne, Pessina, Tumminello, Zapata. All. Gasperini.

Sarajevo (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Mustafic, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic. All. Musemic.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com