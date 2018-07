Volley, Caterina Bosetti giocherà a Casalmaggiore. Infortunio alle spalle, può tornare in Nazionale? L’Italia aspetta rinforzi per i Mondiali

Caterina Bosetti è ufficialmente una nuova giocatrice di Casalmaggiore. La carriera della schiacciatrice prosegue così con la casacca della Pomì dopo il doloroso infortunio al ginocchio sinistro che si era procurata quattro mesi fa in occasione dell’ultima partita di regular season di Serie A quando giocava per Modena. La 24enne, che in passato ha militato anche per Villa Cortese e Novara (oltre che per l’Osasco in Brasile e il Galatasaray in Turchia), ha sposato la causa della società rosa, desiderosa di riscattare una pessima annata chiusa addirittura senza disputare i playoff. Le ex Campionessa d’Europa e d’Italia si rafforzano con il martello che ha rifiutato anche l’offerta della corazzata VakifBank (lo squadrone di Guidetti che ha vinto l’ultima Champions League) pur di rimanere in Italia.

E la speranza di rivederla presto in Nazionale non è così lontana: il recupero dall’infortunio sta procedendo per il meglio e la giocatrice potrebbe davvero rientrare in corsa per i Mondiali che si disputeranno a ottobre in Giappone. A confermarlo è lei stessa nelle dichiarazioni rilasciate durante la presentazione: “Sto bene, il recupero procede e sabato sarò a Roma con il gruppo della Nazionale e parlerò con Mazzanti. Il Mondiale? Non ci penso, non lo pongo come obiettivo perché prima di tutto devo rimettermi in forma. Dunque il primo pensiero è il ginocchio. Subito dopo però… Vedremo“. Caterina andrebbe a rinforzare il nostro reparto schiacciatrici attualmente in mano alla sorella Lucia, alla talentuosa Elena Pietrini e alla grinta di Miriam Sylla.